«Очень некрасиво»: Волочковой не понравились резиновые маски в виде ее головы

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не знала о продаже резиновых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах, и возмутилась очередным попыткам ушлых людей заработать деньги на ее персоне.
«Я вообще не в курсе, что это за маски, меня никто об этом не предупреждал. Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу, и даже меня не предупредили», — посетовала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, ушлые люди зарабатывают деньги на имени балерины, которое она годами зарабатывала ежедневным трудом.
Кроме Волочковой в продаже на маркетплейсах также можно встретить маски с лицами Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Юрия Шатунова. При этом наибольшей популярностью у россиян пользуется маска Леонида Якубовича.
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