«Городская сумасшедшая приехала»: звёздный стилист не оценил образ Лены Лениной в Каннах

Лена Ленина (Фото: Instagram*, @lenaleninaofficial)
Звёздный стилист Александр Данилов раскритиковал образ писательницы Лены Лениной на Каннском кинофестивале. Появление россиянки на красной дорожке наделало немало шума из-за её экстравагантной причёски. По мнению эксперта, Ленина уже ничем не может удивить публику, так как наряды пусть и разные, но очень похожи.
«Лене Лениной осталось только русский самовар надеть на голову, и тогда точно будет фурор. Мне кажется, когда она вылезает из машины в Каннах, говорят: „Опять эта городская сумасшедшая приехала“», — сообщил изданию «Страсти» Данилов.Он считает, что Лениной не хватает стиля: стоит только надеть красивое платье, и «замысловатая» причёска уже не нужна.
Напомним, что на Каннском кинофестивале был замечен актёр Марк Эйдельштейн. Восходящая звезда мирового кино появился в классическом смокинге на красной дорожке.
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