Дочь Леонида Якубовича показала оригинальный подарок отцу на 80-летний юбилей — фото

Варвара Видо (Фото: Instagram*/barbaravibe)
Картхолдер в стиле «Поля чудес» показала в соцсетях дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара Видо. Девушка спросила, стоит ли дарить такой презент на 80-летие отцу.
Все дело в том, что аксессуар явно намекает на нецензурную надпись, оформленную в стиле знаменитого телешоу. Белые буквы отгадываемого слова написаны в клеточках.
Фото: Instagram*/barbaravibe
Леонид Якубович встретит 80-летний юбилей 31 июля. Народный артист ведет «Поле чудес» с 1991 года. Примечательно, что дома у звезды экрана существует табу на просмотр телепередачи. Никто из близких Леонида Аркадьевича не включает ТВ, когда в эфире очередной выпуск.
Стоит добавить, что телеведущий скоро снимется в кинокартине режиссера Валерии Гай Германики.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/barbaravibe
Леонид Якубович встретит 80-летний юбилей 31 июля. Народный артист ведет «Поле чудес» с 1991 года. Примечательно, что дома у звезды экрана существует табу на просмотр телепередачи. Никто из близких Леонида Аркадьевича не включает ТВ, когда в эфире очередной выпуск.
Стоит добавить, что телеведущий скоро снимется в кинокартине режиссера Валерии Гай Германики.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов