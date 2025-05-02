Стало известно, какую сумму Виктория Дайнеко потратила на спонтанную свадьбу

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Недавно известная певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Беркели Овезов. Свадьба прошла в узком кругу, без участия даже самых близких друзей и родственников, что подчеркивает спонтанный характер мероприятия, утверждает Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации канала, подготовка к торжеству заняла всего две недели. Эксперты оценили декор и организацию свадьбы менее чем в миллион рублей.
Дайнеко отметила, что не является фанаткой традиционных свадебных обрядов, таких как выкуп невесты.
Свадьба стала настоящим праздником для молодых, где главными ценностями стали близость и искренние эмоции.
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Дайнеко отметила, что не является фанаткой традиционных свадебных обрядов, таких как выкуп невесты.
«Это было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устаревших свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс», — поделилась она с каналом.
Свадьба стала настоящим праздником для молодых, где главными ценностями стали близость и искренние эмоции.
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Дарья Осипова