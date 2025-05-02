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Отар Кушанашвили раскритиковал Вику Цыганову за резкие слова о Валерии Леонтьеве

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В недавнем интервью Вика Цыганова высказала свое разочарование после концерта Валерия Леонтьева, заявив, что его выступление вызвало у нее физическое недомогание. Артистка поделилась, что после шоу ей стало плохо, и она была шокирована поведением певца на сцене. Об этом пишет «‎StarHit».
«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало пол вечера... Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался», — отметила Цыганова.

Эти слова не остались без внимания Отара Кушанашвили, который в своем шоу «Каково?!» на YouTube резко ответил на критику коллеги. Он подчеркнул, что такие высказывания выглядят неуместно, особенно учитывая собственное творчество Цыгановой.

Кушанашвили сравнил ситуацию с тем, как другие артисты могли бы критиковать великих исполнителей.

«Это все равно, что Олег Майами на концерте Рода Стюарта скажет: "Это плохо, старик, ты поешь говно". Или как Люся Чеботина на концерте Адель говорит: "Совершенно не удовлетворил меня ее выход"», — добавил Кушанашвили.

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Киркоров выпустил клип «Везувий» с итальянскими страстями у подножия вулкана
02 мая 2025, 07:57

Филипп Киркоров (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)

Филипп Киркоров недавно выпустил зажигательный клип «Везувий», полный итальянских страстей и ярких приключений. Этим роликом поп-король завершает свою кинематографическую трилогию, начатую с клипов «Стирай» и «Черная пантера».
«Лучший подарок — это подарок, который сделал себе сам, который сделали тебе твои друзья. И сегодня в свой день рождения я дарю себе и слушателю мою новую, мою необычную, мою долгожданную композицию «Везувий». (....) Люблю вас всех и живу в нетерпении новых свершений и творческих планов», — писал певец в личном блоге.
58-летний Киркоров предстает в роли героя-любовника, сражающегося за сердце красавицы, которую играет Ирина Краус. Его соперник «главного героя» в амурских делах — австрийский актер Вольфганг Черни. Сюжет закручен вокруг шпионских погонь, страстной любви и предательства, словно в фильмах о мафии.

Ирина Краус и Вольфганг Черни (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)

Съемки потребовали от Филиппа недюжинной подготовки: он гонял на мотоцикле, взбирался непосредственно к подножию вулкана Везувия и даже стрелял из оружия, пишет «StarHit». Сам певец называет клип историей о любви.

«Вообще песня о любви, клип о любви, конечно. О коварной любви. Как, скажите, без любви прожить? Невозможно», — делился певец на премьере ролика.
Филипп Киркоров (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)

Роскошь и стиль — неотъемлемая часть образа Киркорова. В кадре он щеголяет в брендовых костюмах и с голым торсом, украшенным татуировками. Персонажи разъезжают на ретроавтомобилях, а пейзажи Сорренто добавляют видео кинематографической магии.

Филипп с гордостью называет «Везувий» одной из лучших своих работ, очень приятной с визуальной точки зрения.

Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова

«Жизнь... она будит во мне Везувий», — писал Киркоров о ролике в свой день рождения.
Но к первому мая певец получил неожиданные подарки «с задержкой». Его личную страницу в соцсети заблокировали после публикации нового клипа. Киркоров предположил, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие — вероятно, алгоритмы посчитали его пропагандой.

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«Два неутомимых человека»: Саша Зверева обратилась к мужу в годовщину знакомства и оценила переезд в США ради него
Саша Зверева написала слова благодарности мужу в 7-летнюю годовщину их знакомства
02 мая 2025, 03:49

Саша Зверева с мужем Дэном (Фото: Instagram* @sashazvereva)

Саша Зверева трогательно поздравила мужа Дэна Уолбрана с семилетием их знакомства, назвав его человеком, ради которого стоило переехать в Америку. Экс-солистка группы «Демо» поделилась в соцсетях теплыми воспоминаниями о жизни с любимым.
В посте Саша вспоминает, как семь лет назад их с Дэном взгляды впервые встретились, и она сразу почувствовала, что этот вечер изменит ее жизнь. Американский бизнесмен, увидел в ней то, что никто раньше не замечал, и дал ей свободу быть собой. Певица с благодарностью пишет о годах, проведенных вместе, о доме, наполненном теплом, и о любви, которая только крепнет из года в год. Она ценит, как муж преодолевает трудности ради семьи, создавая для нее ощущение покоя и счастья.

Саша Зверева с мужем Дэном (Фото: Instagram* @sashazvereva)

«Взгляни: у нас есть дом, семья, наполненная теплом, и невероятный запас любви, который только крепнет. Я вижу, как ты стараешься. Как идешь через трудности ради нас. Ради того, чтобы мне было спокойно и светло рядом с тобой. Ты отдаешь себя полностью, и я эту чувствую всей душой», — написала о Дэне певица.
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева получила наибольшую известность в 1999 году после выхода песни «Солнышко в руках». Несколько месяцев назад стало известно, что артистка вернулась из США в Россию на заработки — она также приняла участие в российском шоу «Звезды в джунглях».

Саша Зверева с семьей (Фото: Instagram* @sashazvereva)

Зверева не скрывает, что до встречи с Дэном в ее жизни было немало романов, но именно он стал ее настоящим счастьем. У пары есть четырехлетний сын Себастьян, а трое детей Саши от предыдущих отношений стали частью их большой семьи. Всех своих детей она рожала дома, не прибегая к анестезии, уколам и помощи профессиональных медиков-акушеров.

1 марта Саше исполнилось 44 года, но возрастная разница с Дэном, который немного моложе певицы, никогда не мешала их браку.

«Два неутомимых человека, которые всё время творят и растут. (...) Главное — мы снова и снова выбираем друг друга. Работаем с нашей любовью, учимся уважать и слышать. Потому что только там, где классные отношения, растут по-настоящему счастливые, свободные дети. И ради этого стоило рисковать и переезжать в новый мир, в Америку, в Калифорнию. Точно стоило!», — подвела Зверева итог в честь посте о знакомстве с любимым человеком.
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«Хейт делает сильнее, популярнее и богаче»: Егор Крид поделился откровением о личной проблеме с 13 лет

«Мечта не сбылась»: Виктория Дайнеко недовольна отсутствием дочерей мужа свадьбе

*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Хейт делает сильнее, популярнее и богаче»: Егор Крид поделился откровением о личной проблеме с 13 лет
Егор Крид рассказал о хейте, который преследует его с 13 лет, и о причинах для него
02 мая 2025, 00:55

Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)

Егор Крид поделился мудрым советом, как справляться с хейтом, вдохновленный слезами поклонницы после концерта. Артист рассказал, что с 13 лет сталкивается с негативом, но это не мешает ему собирать стадионы фанатов.
Как пишет в соцсетях сам певец, после одного из выступлений к Криду подошла расстроенная фанатка, которую огорчила ненависть хейтеров. Тронутый ее беспокойством, 30-летний исполнитель решил обратиться не только к ней, но и ко всем, кто сталкивается с подобным. Он объяснил поклонникам, что хейт — это отражение внутренних проблем критиков, а не недостатков тех, на кого вся «ненависть» направлена.

«Хейт делает сильнее. Популярнее и богаче. Хейт — это не про тебя. Это про них. (...) Ты для них — напоминание о том, кем они не стали», — написал Крид.
Зависть, нерешительность и несбывшиеся мечты заставляют людей выплескивать злость, считает певец.

Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)

Крид признался, что уже больше половины своей жизни живет под шквалом слухов, выдуманных скандалов и чужих обид. Но это не останавливает его: он продолжает выступать перед тысячами преданных поклонников по всей стране. Своим поклонникам он предложил мыслить похожим образом — творить и развиваться, не бросать дело из-за злых языков и завистливых оскорблений.

«Чем ярке ты светишь, тем больше тех, кто урится от зависти. (...) Запомните: хейт никак не влияет на вас, вашу жизнь, вашу карьеру и вашу реальность! Верьте в себя и никого не слушайте. Обещаю — у вас все получится», — резюмировал певец.
Ранее Егор Крид во время стрима также порассуждал об отношениях, браке и детях. Он «заявил», что не считает нужным жениться на даме, которая родит ему малыша. Потом в соцсетях артист отметил, что его слова вырвали из контекста.

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«Мечта не сбылась»: Виктория Дайнеко недовольна отсутствием дочерей мужа свадьбе

*Запрещенная в России экстремистская организация
#певец
#instagram
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#жизнь
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«Мечта не сбылась»: Виктория Дайнеко недовольна отсутствием дочерей мужа свадьбе
Дайнеко недовольна отсутствием детей жениха на свадьбе
01 мая 2025, 21:07

Виктория Дайнеко (фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко в минувшее воскресенье вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Беркели Овезова. Несмотря на то, что артистка уже была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого воспитывает дочь Елизавету, именно эта свадьба стала для неё первым торжеством с соблюдением всех ритуалов.
Невеста подготовила для торжества дизайнерское платье из нежного натурального шёлка цвета слоновой кости.

Всё было прекрасно, но для полного счастья Виктории не хватило присутствия двух дочерей своего избранника от прежних отношений, которые проигнорировали торжество отца. Дело в том, что Овезов оставил детей и их мать и до сих пор оспаривает через суд размер алиментов на содержание дочерей.

«Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но, к сожалению, нам не удалось. Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», – пожаловалась Виктория в беседе с изданием StarHit
Зато её девятилетняя дочь Лиза сделала прекрасный подарок маме – перед самым торжеством они записали дуэтом песню «Белые кораблики» Игоря Матвиенко.

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Мария Погребняк о разводе Михаила Галустяна: «Жизнь и счастье не в долгих годах на бумаге»
Мария Погребняк поддержала расставшегося с супругой Михаила Галустяна
01 мая 2025, 20:47

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Новость о разводе юмориста Михаила Галустяна с Викторией Штефанец шокировала многих поклонников. Однако и для селебрити это стало неожиданностью.
О переменах в личной жизни звезды сериала «Наша Russia» решила высказаться и блогер Мария Погребняк.

Она подчеркнула, что заявление Галустяна стало для нее новостью, «от которой замираешь». Со слов Марии, артист и его супруга казались ей парой, «которая прошла через все: от первых шагов Михаила в шоу-бизнесе до воспитания двух прекрасных дочерей».

Однако Погребняк поддержала бывших возлюбленных в их решении.

«Если два взрослых человека понимают, что не могут дать друг другу счастья, — лучше честно признать это, чем годами жить в иллюзиях, особенно когда в сердце уже нет места для компромиссов», — призналась Погребняк в своем Телеграм-канале.

Блогер пожелала Галустяну и Штефанец обойтись без ссор и не делить дочерей, а вместо это посвятить себя поиску «новых форматов любви — пусть даже это будет просто уважение и поддержка». Мария напомнила, что «жизнь и счастье не в долгих годах «на бумаге», а в искренности».

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