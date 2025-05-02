Отар Кушанашвили раскритиковал Вику Цыганову за резкие слова о Валерии Леонтьеве

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В недавнем интервью Вика Цыганова высказала свое разочарование после концерта Валерия Леонтьева, заявив, что его выступление вызвало у нее физическое недомогание. Артистка поделилась, что после шоу ей стало плохо, и она была шокирована поведением певца на сцене. Об этом пишет «StarHit».
«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало пол вечера... Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался», — отметила Цыганова.
Эти слова не остались без внимания Отара Кушанашвили, который в своем шоу «Каково?!» на YouTube резко ответил на критику коллеги. Он подчеркнул, что такие высказывания выглядят неуместно, особенно учитывая собственное творчество Цыгановой.
Кушанашвили сравнил ситуацию с тем, как другие артисты могли бы критиковать великих исполнителей.
«Это все равно, что Олег Майами на концерте Рода Стюарта скажет: "Это плохо, старик, ты поешь говно". Или как Люся Чеботина на концерте Адель говорит: "Совершенно не удовлетворил меня ее выход"», — добавил Кушанашвили.
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Дарья Осипова