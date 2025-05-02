Отар Кушанашвили раскритиковал Вику Цыганову за резкие слова о Валерии Леонтьеве

В недавнем интервью Вика Цыганова высказала свое разочарование после концерта Валерия Леонтьева, заявив, что его выступление вызвало у нее физическое недомогание. Артистка поделилась, что после шоу ей стало плохо, и она была шокирована поведением певца на сцене. Об этом пишет «‎StarHit».