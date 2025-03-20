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«Изуродовала ее интерьер»: Брухунова ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко

Жена Петросяна Брухунова заявила, что никогда не жила в квартире Степаненко
Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем блоге ответила на сообщения о том, живет ли она в квартире его бывшей жены Елены Степаненко.
«Появилась информация, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками», — написала она.

По словам Брухуновой, она никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Степаненко. Жена юмориста добавила, что она проживает в своем доме, а на чужой территории ни разу не была.

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Леонид Ярмольник пожаловался на размер своей пенсии
Леонид Ярмольник назвал размер своей пенсии «катастрофически маленьким»
20 марта 2025, 18:41

Леонид Ярмольник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Ярмольник назвал размер своей пенсии «катастрофически маленьким». Его слова приводит «Абзац».
По мнению актера, нужно повышать выплаты российским пенсионерам, так как прожить на выплачиваемую государством сумму нереально. Ярмольник рассказал, что размер его пенсии составляет 22–23 тыс рублей.

«Если бы не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?» — задался вопросом артист.

Ранее Лолита пожаловалась на бедственное положение. Певица отказывается жить на мизерную пенсию в 27 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пенсии
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#артист
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Сын Ирины Дубцовой и дочь Павла Худякова расстались
Артём Черницын и Антонина Худякова удалили совместные фото из соцсетей
20 марта 2025, 17:32

Ирина Дубцова, её сын Артём Черницын и Антонина Худякова (Фото: Instagram*, @dubtsova_official)

Артём Черницын, сын певицы Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына, и Антонина, дочь клипмейкера Павла Худякова, прекратили отношения. Бывшие возлюбленные удалили совместные фотографии из социальных сетей.
О романе Артёма и Тони стало известно прошлой весной. Пара вместе путешествовала, демонстрировала роскошную жизнь. Артём периодически дарил бывшей возлюбленной дорогие подарки.

Источник из окружения пары сообщил, что сын Дубцовой был не готов к серьёзным отношениям. Артём и Тоня разъехались ещё два месяца назад.
«Они сильно разругались. Артём вернулся в Москву, Тоня осталась в Америке, где давно живёт. Что там у них случилось, знают только они, но ребята очень разные», — рассказал инсайдер издания «СтарХит».
Он добавил, что Худякова уже строит планы на будущее, а Черницын пока не знает, как бы хотел устроить свою жизнь.

Антонина живёт в Лос-Анджелесе с 2021 года, она учится и занимается бальными танцами. Артём — студент факультета управления и политики МГИМО. Кроме этого, как рассказывала Дубцова, парень подрабатывает в автосалоне.

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#отношения
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Стало известно об ухудшении состояния здоровья российской знаменитости нулевых
Mash: певице Марине Хлебниковой диагностировали инфекцию кожи и болезнь сердца
20 марта 2025, 17:21

Марина Хлебникова (Фото: Instagram*/marina_hlebnikova_official)

Исполнительнице Марине Хлебниковой диагностировали атеросклеротическую болезнь сердца, а также инфекцию кожи. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Уточняется, что у звезды имеются холестериновые отложения, мешающие кровяному потоку. Сейчас артистка проходит амбулаторное лечение. Перед этим сообщалось, что у Хлебниковой стали отказывать пальцы рук на фоне заболевания. В ноябре 2021 года в квартире Хлебниковой случился пожар. Тогда ее госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Ранее стало известно, что поклонники блогера Оксаны Самойловой переживают, ведь знаменитость уже две недели ничего о себе не сообщала. У фанатов есть неутешительные предположения на этот счет.

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Сестра Зендеи злобно напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу
Старшая сестра Зендеи жалуется, что актриса стала редко навещать родственников
20 марта 2025, 16:48

Зендея (Фото: Instagram*, @zendaya

Старшая сводная сестра Зендеи обвиняет актрису в том, что она практически не общается с родными, а если и приезжает в гости, то ведёт себя высокомерно.
Как пишут соцсети, сестре нравится жених артистки — актёр Том Холланд, хотя считает, что Зендея и он — странная пара.

Возможно, таким необычным способом родственница актрисы напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу.

Известно, что в январе 2025 года Зендея и Том Холланд объявили о своей помолвке.

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Обвинил Лолиту в крахе карьеры, бросил дочь с ДЦП и изменил беременной жене: певцу Данко 56 лет как, сейчас живет артист
20 марта 2025, 16:48

Данко (фото: Instagram* / danko_star)

20 марта певцу Данко, некогда звездному завидному жениху, исполняется 56 лет. В начале 2000-х исполнитель хита «Московская ночь» купался в лучах славы, но со временем его популярность поутихла.
А вот личная жизнь артиста оставалась в центре внимания: страстные романы, скандальные расставания и громкие семейные драмы не раз делали его героем заголовков. Почему Данко бросил собственную дочь и как он живёт сейчас, расскажет «Радио 1».

Становление Данко: от сцены Большого театра к эстраде


Александр Фадеев (настоящее имя Данко) с детства рос в творческой среде. Его мама преподавала вокал, а отчим — математик и бард Александр Суханов. Он оказал на него сильное влияние. Будущий артист мечтал о сцене, но начинал вовсе не с музыки, а с балета.

Фадеев окончил хореографическую школу и подавал большие надежды как танцовщик. В 1995 году он завоевал серебряную премию на конкурсе в Сан-Франциско, а позже десять лет танцевал в Большом театре. Он блистал в культовых постановках: «Спартак», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Баядерка», «Жизель».

Но мечта об эстраде не отпускала. Фадеев начал писать песни и искать выход на большую сцену. Помог ему отчим, приглашая выступать на своих творческих вечерах. На одном из таких концертов Александра заметил продюсер Леонид Гуткин, который придумал ему псевдоним и предложил записать первые студийные треки. Так появился Данко — певец с ярким имиджем и романтическими балладами.

Данко (фото: Instagram* / danko_star)

Личная жизнь Данко: романы с известными женщинами


Оставаться холостяком при такой внешности было сложно: высокий, светловолосый, статный — Данко разбивал сердца одно за другим.

Первой серьёзной любовью певец называет актрису Веру Сотникову. Их отношения завязались, когда ему было 19, а ей — 28. Причём познакомились они не на светской тусовке, а в метро: переглянулись, не могли оторвать взгляд и Сотникова тут же оставила ему номер. Их роман длился два года, но от публики молодые люди скрывали отношения.

Данко и Вера Сотникова (фото: Instagram* / danko_star)

«Два года мы жили в коммуналке, которая казалась нам раем. Сейчас вспоминаю ту квартирку и думаю, что не променял бы ее ни на какие дворцы! Но мы расстались с Верой. Это было правильным решением с ее стороны, ей надо было двигаться дальше. Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни!», — вспоминал артист в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Кроме того, мама будущей звезды не одобрила связь с женщиной старше. Один из разговоров с мамой певца убедил Веру, что их отношения не могут продолжаться, так как с такой свекровью артистка не смогла бы общаться. Фадеев болезненно переживал разрыв.

Позже он успел год прожить с Лолитой Милявской, но, по его словам, её сложный характер поставил точку в отношениях. Лолита считала Данко слабохарактерным, а сам певец уверен, что она до сих пор мстит ему, мешая его карьере. По словам Фадеева, из-за бывшей возлюбленной его не приглашают на музыкальные шоу федеральных каналов.

Семья, рождение дочерей и скандальный уход


На пике популярности Данко закрутил роман с моделью Наталией Устюменко. Молодые, красивые и беззаботные, они наслаждались жизнью. Однако верность не была его сильной стороной. В 2003 году на съёмках клипа «Пусть» у Данко завязался роман с Даной Борисовой.

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«Просто позорище! Идиот»: Дана Борисова утверждает, что Чумаков изменяет Ковальчук

Их отношения закончились, когда певец вернулся к беременной Наталье, оставив телеведущую без объяснений.

«Если я не ошибаюсь, то у него была девушка, которая ждала от него ребенка. Я знала об этом, но он говорил, что ребенок не его», — рассказывала Борисова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Лишь спустя 15 лет артист извинился перед Борисовой за своё поведение.

«Я был молод и ни в чем себе не отказывал. Это было не супер красиво, конечно. Но я не был официально ни на ком женат. Более светлого, более доброго и открытого человека я в своей жизни не встречал. Даночка, я действительно виноват перед тобой. Как мужчина, я повел себя некрасиво. Не знаю, простишь ли ты меня, но я искренне хотел бы с тобой дружить, общаться», — сказал он.

В итоге у Фадеева и Устюменко родилась дочь Софья, но даже тогда пара не спешила в ЗАГС. Спустя 10 лет на свет появилась вторая дочь, Агата. Девочка родилась с ДЦП, и родители начали борьбу за её здоровье, возили к врачам и искали помощи.

Когда финансовое положение ухудшилось, Данко выступил на телевидении, рассказав о болезни дочери и попросив помощи у неравнодушных. Кроме того, чтобы обеспечить лечение младшей дочери, Данко занялся бизнесом, а позже открыл реабилитационный центр для детей с особенностями развития.

Дочки Данко (фото: Instagram* / danko_star)

Сначала певца называли примерным отцом. Но вскоре ситуация изменилась. В конце 2017 года Данко ушёл из семьи, перестал помогать младшей дочери и даже не стал с ней общаться.

Позже выяснилось, что и старшей дочери он прекратил помогать, как только ей исполнилось 18. После этого Данко стал объектом жёсткой критики. На обвинения он реагировал спокойно.

«Детям я отдал все, что было. Соню вырастил, полноценные 16-17 лет были ей отданы. Уже 18 исполнилось, взрослая девушка на выданье» — заявлял Данко.

Как сейчас живет Данко


В 2018 году разгорелся скандал: пока певец переезжал в Ялту с новой избранницей Марией Силуяновой, его бывшая гражданская жена Наталья открыла сбор средств на стиральную машину. Она заявила, что артист не помогает дочерям: если с Софьей он ещё поддерживает связь, то Агату полностью игнорирует, и причиной тому — её болезнь.

«С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил. Не пьющий, не курящий, работящий», — говорил Александр.

В январе 2024 года Фадеев и Силуянова поженились. Артист принял её сына от прошлых отношений как родного. А уже в сентябре 2024-ого у пары у пары родился общий сын.

Данко с супругой (фото: Instagram* / danko_star)


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