«Изуродовала ее интерьер»: Брухунова ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем блоге ответила на сообщения о том, живет ли она в квартире его бывшей жены Елены Степаненко.
«Появилась информация, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками», — написала она.
По словам Брухуновой, она никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Степаненко. Жена юмориста добавила, что она проживает в своем доме, а на чужой территории ни разу не была.
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