Молодая жена Петросяна объявила о расставании

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Неделю назад в СМИ появилась информация о госпитализации Евгения Петросяна. Недавно его молодая супруга Татьяна Брухунова вышла на связь и сообщила, что последние два дня они с юмористом работали над новыми телепередачами.
По словам Татьяны, подготовка к съемкам длилась больше месяца и она за это время сблизилась со всеми участниками коллектива. Однако, как пишет 7Дней.ру., их команда завершила работу и теперь их ждет расставание.
Жена юмориста призналась, что ей было тяжело прощаться с артистами и остальными участниками команды. Брухунова добавила, что находится в прекрасных отношениях с коллегами, которых она любит всей душой.
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Жена юмориста призналась, что ей было тяжело прощаться с артистами и остальными участниками команды. Брухунова добавила, что находится в прекрасных отношениях с коллегами, которых она любит всей душой.
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Екатерина Коршунова