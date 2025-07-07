Экс-директор t.A.T.u. назвал «справедливый» гонорар для воссоединения группы
Продюсер Дзюник: группа t.A.T.u. должна получать 20 млн рублей после воссоединения
Бывший концертный директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник заявил, что Юлия Волкова и Лена Катина заслуживают гонорар в 20 миллионов рублей после воссоединения. По его словам, которые приводит aif.ru, каждая из участниц должна получать по 10 миллионов, учитывая их мировой успех.
«Справедливый гонорар для девочек группы t.A.T.u., которые в свое время покорили весь мир, будет по 10 миллионов каждой», — считает собеседник издания.Продюсер подчеркнул, что песни дуэта до сих пор звучат на радиостанциях в разных странах, включая США и Испанию. Само возвращение коллектива он назвал разовой акцией, поскольку для полноценного камбэка нужны новые песни при старой концепции.
Группа t.A.T.u. существовала с 1999 по 2011 год. Несмотря на распад, бывшие солистки периодически собираются для совместных выступлений, исполняя хиты вроде «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».
Ранее артистки рассказали про ограничения по возрасту и отказ от прежнего имиджа на будущих концертах.