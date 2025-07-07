Экс-директор t.A.T.u. назвал «справедливый» гонорар для воссоединения группы

07 июля 2025, 13:49

Продюсер Дзюник: группа t.A.T.u. должна получать 20 млн рублей после воссоединения

Юлия Волкова и Лена Катина (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Бывший концертный директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник заявил, что Юлия Волкова и Лена Катина заслуживают гонорар в 20 миллионов рублей после воссоединения. По его словам, которые приводит aif.ru, каждая из участниц должна получать по 10 миллионов, учитывая их мировой успех.







«Справедливый гонорар для девочек группы t.A.T.u., которые в свое время покорили весь мир, будет по 10 миллионов каждой», — считает собеседник издания.