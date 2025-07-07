Лолиту назвали «пенсионеркой» после танцев в лосинах на концерте в Москве

07 июля 2025, 13:38

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолиту Милявскую назвали «пенсионеркой» из-за танцев в лосинах на концерте в Москве. Об этом пишет издание «Страсти».





Исполнительница хита «На Титанике» угодила в новый скандал во время своего концерта в Лужниках. Прежде всего, россияне раскритиковали Лолиту за выбор наряда. Милявская появилась на сцене в чёрном пиджаке, лосинах и сапогах на каблуках. Многие сочли такой образ неподобающим для выступления и её возраста.



Также многим не понравились танцы звезды. Её выступление сочли за «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, после участия в которой Лолита оказалась под отменой.





«Опять «голая вечеринка»? Бабушка в маразме. Как это унизительно, что женщине в её возрасте больше нечем удивить публику. Пенсионеры, в бой!», – написали пользовали соцсетей.