Известна сумма, которую МакSим потратила на ремонт элитной квартиры в Москве
Певица МакSим вложила в отделку и обстановку апартаментов до 75 млн рублей
Певица МакSим потратила на ремонт своей элитной квартиры в столице внушительную сумму — от 27 до 75 миллионов рублей. Об этом kp.ru рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит, ознакомившаяся с интерьером по опубликованным фотографиям.
По её оценке, только мягкая мебель в апартаментах могла обойтись звезде примерно в 16 миллионов рублей. Коллекционные предметы — включая скульптуры, люстры, музыкальные инструменты и иконы — оцениваются примерно ещё в 12 миллионов.
«В целом ориентировочная стоимость внутреннего убранства квартиры певицы может доходить до 190 млн рублей», — отметила специалист.Эксперт также добавила, что в квартире Марины Максимовой (настоящее имя певицы) можно заметить множество ценных предметов. Некоторые скульптуры, по её словам, стоят от 300 тысяч до 1,2 млн рублей. Люстра в гостиной, как предполагается, обошлась примерно в шесть миллионов, а пианино — до 2,5 миллионов рублей.