Известна сумма, которую МакSим потратила на ремонт элитной квартиры в Москве

24 сентября 2025, 12:19

Певица МакSим вложила в отделку и обстановку апартаментов до 75 млн рублей

МакSим (Фото: Instagram* / @maksimartist)

Певица МакSим потратила на ремонт своей элитной квартиры в столице внушительную сумму — от 27 до 75 миллионов рублей. Об этом kp.ru рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит, ознакомившаяся с интерьером по опубликованным фотографиям.





По её оценке, только мягкая мебель в апартаментах могла обойтись звезде примерно в 16 миллионов рублей. Коллекционные предметы — включая скульптуры, люстры, музыкальные инструменты и иконы — оцениваются примерно ещё в 12 миллионов.





«В целом ориентировочная стоимость внутреннего убранства квартиры певицы может доходить до 190 млн рублей», — отметила специалист.