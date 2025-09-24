Навка показала редкий кадр Петра Чернышёва во время тренировки
Татьяна Навка, коллега и близкий друг Петра Чернышёва, опубликовала в своём блоге редкий снимок, на котором вдовец Анастасии Заворотнюк запечатлён во время мастер-класса с молодыми фигуристами.
К занятию также присоединились известные спортсмены — Аделина Сотникова, Максим Ковтун и Егор Марушов.
Поклонники обрадовались, увидев Чернышёва вновь на льду. Многие считают, что возвращение к работе помогает ему справиться с тяжёлым периодом в жизни. Впрочем, подписчики также заметили, что фигурист заметно изменился внешне.
После тяжёлой болезни и смерти жены Чернышёв практически полностью ушёл из публичной жизни и редко появлялся на людях. Новое фото стало редким исключением, вызвавшим тёплый отклик у аудитории.
