Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии

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Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
На 1 января 2025 года пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.
Однако, как отметила ранее сенатор Ольга Епифанова, из-за переходных положений пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях на пенсию по старости не выйдет никто. Право на выплаты у достигших требуемого возраста возникнет только с 2026 года.
Ранее сообщалось, что ряду россиян объявили о повышении зарплаты. С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.
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«Минимальный страховой стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, составляет 15 лет. Также для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо минимум 30 пенсионных коэффициентов», — передает РИА Новости.Стоимость одного пенсионного коэффициента — 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.
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Однако, как отметила ранее сенатор Ольга Епифанова, из-за переходных положений пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях на пенсию по старости не выйдет никто. Право на выплаты у достигших требуемого возраста возникнет только с 2026 года.
Ранее сообщалось, что ряду россиян объявили о повышении зарплаты. С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.
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Мария Моисеева