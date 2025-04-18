Известный блогер назвал «шизой» высказывания Лазаревой*

Татьяна Лазарева* (фото: Instagram** @lazarevatut)
Российский предприниматель и блогер Андрей Третьяков раскритиковал интервью телеведущей Татьяны Лазаревой*. На эту тему он высказался в беседе с блогером Николаем Соболевым. Запись представила в группе «Тот самый Лука» во «ВКонтакте».
Третьяков назвал публичные заявления Лазаревой* шизой и отметил, что она не пройдёт тест на адекватность.
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«Лазарева тест на адекватность не пройдет сейчас, мне кажется», – подчеркнул Третьяков.Ранее сообщалось, что ФНС России окончательно закрыла фирму Лазаревой* и её бывшего мужа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова