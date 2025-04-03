«Ужасные известия»: Татьяна Лазарева* столкнулась с неприятностями в Испании

Татьяна Лазарева* (Фото: Telegram @lazarevatut)
Российская телеведущая Татьяна Лазарева* живущая в Испании, сообщила, что у нее истекает срок действия водительских прав, теперь она срочно ищет онлайн-автошколу.
«Короче, пацаны, меня настигли ужасные известия. Я вдруг поняла, что у меня заканчиваются права. Теперь мне нужно срочно найти какую-то автошколу, причем чтобы она была еще онлайн», — записала видеообращение Лазарева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что ищет именно онлайн автошколу, так как постоянно находится в командировках.
Напомним, в декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Лазареву* к 6,5 годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Свою вину она не признала. После этого телеведущая жаловалась на гонения в России и заявляла, что ей больно видеть негативное отношение от россиян.
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*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Элина Позднякова