ФНС окончательно закрыла фирму Шаца* и Лазаревой**

Михаил Шац* (Фото: Инстаграм*** @mikhailshats)
Федеральная налоговая служба окончательно заблокировала шоу «Студии О.С.П.» комика Михаила Шаца* и телеведущей Татьяны Лазаревой**, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что последние 15 лет ООО не функционировало.
Студия перестала производить юмористические передачи «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки» ещё в 2000-х. В начале 2010-х трио Михаила Шаца*, Татьяны Лазаревой** и Сергея Белоголовцева предпринимало попытки вернуться в эфир. С того времени фирма простаивала.
После недавней проверки ФНС по месту регистрации в квартире директора Натальи Белоголовцевой ООО официально ликвидировали.
Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова из-за долгов. Отмечалось, что артиста есть ИП, которое связано с исполнительским искусством, однако Гарцунов продолжительное время не выплачивал по нему налоги.
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Общественники требуют признать дочь Шаца* и Лазаревой** Софью иноагентом
*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Студия перестала производить юмористические передачи «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки» ещё в 2000-х. В начале 2010-х трио Михаила Шаца*, Татьяны Лазаревой** и Сергея Белоголовцева предпринимало попытки вернуться в эфир. С того времени фирма простаивала.
После недавней проверки ФНС по месту регистрации в квартире директора Натальи Белоголовцевой ООО официально ликвидировали.
Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова из-за долгов. Отмечалось, что артиста есть ИП, которое связано с исполнительским искусством, однако Гарцунов продолжительное время не выплачивал по нему налоги.
Читайте также:
Живущий в Израиле комик Михаил Шац* рассказал о поддерживающих его в России людях
НТВ: шоумен Михаил Шац* хотел тайно избавиться от квартиры на Патриарших прудах в РФ
Общественники требуют признать дочь Шаца* и Лазаревой** Софью иноагентом
*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева