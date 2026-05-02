Известный двойник Максима Галкина* лишился заработка из-за смены имиджа юмориста
Известного двойника юмориста Максима Галкина* Андрея Аксютова перестали узнавать на улицах из-за преображения артиста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Популярность пришла к Аксютову 12 лет назад, когда он торговал мясом на рынке в Казахстане. Он мечтал встретиться с Пугачёвой и Галкиным*, ходил на их концерты и даже «брал штурмом» особняк в Грязях. Но артисты не ответили ему взаимностью.
37-летний Аксютов пожаловался, что былая популярность испарилась. Заказчики больше не зовут его на корпоративы, где раньше он «работал Галкиным*». Сейчас сходство двойника и комика минимальное, так как юморист кардинально изменил имидж.
Однако Андрей не унывает из-за ухода от пародийного образа. Он живёт скромно и работает в сфере продаж в Москве. За творчеством вдохновителя двойник давно не следит: Галкин* больше не даёт концерты на русском языке, а государство признало его иноагентом.
