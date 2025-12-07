Известный хоккеист купил на аукционе картину дочери Леры Кудрявцевой
Хоккеист Александр Якушев приобрел на аукционе картину дочери телеведущей Леры Кудрявцевой.
Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram*. Кудрявцева делилась в соцсети процессом создания поделки из бисера, которую сделала ее дочь Мария.
Работу девочки представили на благотворительном аукционе в гимназии имени Е. М. Примакова. Спортсмен отметил талант Марии, выбрав именно ее картину.
Телеведущая подчеркнула, что все средства от продажи лотов направят на помощь детям. Поддержать Марию пришел ее отец, хоккеист Игорь Макаров, который позировал с дочерью на фото.
В начале 2024 года Кудрявцева впервые открыто заговорила о проблемах мужа с алкоголем и призналась, что ушла от него. Позже она отправила Макарова в реабилитационный центр.
Сам хоккеист не давал комментариев и избегал общения с журналистами. Кудрявцева отметила, что не собиралась оставлять его в трудной ситуации и не планировала разводиться.
Через несколько месяцев супруги вновь начали жить вместе. В июне 2025 года они посетили выпускной дочери в детском саду и радостно позировали на совместных фотографиях.
Кудрявцева выразила сожаление о своих откровениях о проблемах мужа с алкоголем, но добавила, что «фарш не провернешь назад».
