Певица Ирина Аллегрова не взяла букет цветов на концерте, чтобы не испортить платье
Ирина Аллегрова отказалась наклоняться за цветами на церемонии «Песня года», чтобы не попортить свой наряд.
Как пишет Super, артистка произвела фурор своим выступлением и даже решила спеть на бис.
Во время ее исполнения поклонники несли к сцене огромные букеты, но певица предпочла не принимать их лично, объяснив это тем, что ее платье очень красивое.
«Можно я нагибаться не буду? Я такая нарядная», — сказала исполнительница.18 октября стало известно, что Аллегрову обвинили в плагиате. Поэт Сергей Кротиков, выступающий под псевдонимом Алквиад, заявил, что народная артистка России исполнила песню на его стихи без предварительного согласия.