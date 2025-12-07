Достижения.рф

Певица Ирина Аллегрова не взяла букет цветов на концерте, чтобы не испортить платье

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ирина Аллегрова отказалась наклоняться за цветами на церемонии «Песня года», чтобы не попортить свой наряд.



Как пишет Super, артистка произвела фурор своим выступлением и даже решила спеть на бис.

Во время ее исполнения поклонники несли к сцене огромные букеты, но певица предпочла не принимать их лично, объяснив это тем, что ее платье очень красивое.

«Можно я нагибаться не буду? Я такая нарядная», — сказала исполнительница.


18 октября стало известно, что Аллегрову обвинили в плагиате. Поэт Сергей Кротиков, выступающий под псевдонимом Алквиад, заявил, что народная артистка России исполнила песню на его стихи без предварительного согласия.
