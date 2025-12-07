Певица Ирина Аллегрова не взяла букет цветов на концерте, чтобы не испортить платье

07 декабря 2025, 18:08

Super: Певица Ирина Аллегрова не взяла букет цветов на концерте от поклонника

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ирина Аллегрова отказалась наклоняться за цветами на церемонии «Песня года», чтобы не попортить свой наряд.





Как пишет Super, артистка произвела фурор своим выступлением и даже решила спеть на бис.



Во время ее исполнения поклонники несли к сцене огромные букеты, но певица предпочла не принимать их лично, объяснив это тем, что ее платье очень красивое.



