Сергей Лазарев подколол Леру Кудрявцеву за «недушевное» поздравление SHAMAN

06 декабря 2025, 22:36

Лера Кудрявцева ответила Лазареву после шутки о поздравлении SHAMAN

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Телеведущая Лера Кудрявцева поздравила певца SHAMAN с недавней свадьбой с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает Super.





На концерте «Песня года 2025» Кудрявцева пожелала молодожёнам «семейного счастья и любви».



Соведущий мероприятия Сергей Лазарев не удержался и подколол коллегу.





«Ну как‑то не очень от души, Лер», — сказал он.

«От души — от души», — ответила она.