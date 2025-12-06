Достижения.рф

Сергей Лазарев подколол Леру Кудрявцеву за «недушевное» поздравление SHAMAN

Лера Кудрявцева ответила Лазареву после шутки о поздравлении SHAMAN
Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Телеведущая Лера Кудрявцева поздравила певца SHAMAN с недавней свадьбой с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает Super.



На концерте «Песня года 2025» Кудрявцева пожелала молодожёнам «семейного счастья и любви».

Соведущий мероприятия Сергей Лазарев не удержался и подколол коллегу.

«Ну как‑то не очень от души, Лер», — сказал он.
В ответ Кудрявцева заверила, что её поздравление искреннее.

«От души — от души», — ответила она.
Лазарев добавил, что они, конечно же, поздравляем от души, и анонсировал подарок жениха, который выступил на концерте с музыкой и стихами собственного сочинения.

