Сергей Лазарев подколол Леру Кудрявцеву за «недушевное» поздравление SHAMAN
Лера Кудрявцева ответила Лазареву после шутки о поздравлении SHAMAN
Телеведущая Лера Кудрявцева поздравила певца SHAMAN с недавней свадьбой с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает Super.
На концерте «Песня года 2025» Кудрявцева пожелала молодожёнам «семейного счастья и любви».
Соведущий мероприятия Сергей Лазарев не удержался и подколол коллегу.
«Ну как‑то не очень от души, Лер», — сказал он.В ответ Кудрявцева заверила, что её поздравление искреннее.
«От души — от души», — ответила она.Лазарев добавил, что они, конечно же, поздравляем от души, и анонсировал подарок жениха, который выступил на концерте с музыкой и стихами собственного сочинения.