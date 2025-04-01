Мошенники начали предлагать «помощь» пострадавшим от аферистов

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Мошенники начали атаковать жертв финансовых афер через тематические чаты, предлагая «помощь» в возврате украденных средств. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники используют две схемы. Первая — поддельные юридические компании, обещающие вернуть деньги через суды или переговоры. Вторая — предложения от лица «посредников», которые якобы могут связаться с первоначальными аферистами и вернуть средства за комиссию.
В МВД подчеркивают, что такие предложения лишь усугубляют потери, а реального возврата денег не происходит.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ предложили увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток.
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В МВД подчеркивают, что такие предложения лишь усугубляют потери, а реального возврата денег не происходит.
«В любой из этих схем деньги никто не вернет», — заключили в ведомстве.В МВД призвали граждан не доверять подобным сообщениям и обращаться исключительно в официальные органы.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ предложили увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток.
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Мария Моисеева