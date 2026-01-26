Константин Соловьев требует от бывшей жены деньги за квартиру — звезды поддержали Анастасию Ларину

26 января 2026, 13:11

Звезды поддержали Ларину после требования Соловьева отдать деньги за квартиру

Анастасия Ларина и Константин Соловьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

51-летний актёр Константин Соловьёв потребовал от бывшей жены Анастасии Лариной крупную сумму за квартиру, которую оставил ей после развода. Ситуацию активно обсуждают российские звёзды — Лера Кудрявцева и другие встали на сторону танцовщицы.





Как сообщает Voice, продюсер Александр Толмацкий отметил, что актёр сделал некрасивый шаг, прописав свою нынешнюю жену в квартире бывшей супруги.





«Зачем создавать конфликт бывшей с нынешней? Зачем это делать? Не можешь содержать такое количество детей — ну не рожай такое количество детей!» — высказался Толмацкий.

«Убила бы! Представь, что мы с тобой живем, родили детей, вдруг расходимся, и вдруг он прописывает в нашем доме свою будущую жену?!» — сказала она в ток-шоу «Звёзды сошлись».