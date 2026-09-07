Валя Карнавал выставила на продажу оранжевый спорткар за 12,5 млн рублей
Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) выставила на продажу свой оранжевый кабриолет BMW M4 с белоснежным салоном.
Как сообщает Super, объявление о продаже спорткара появилось на одной из профильных интернет-площадок. Номерные знаки и технические характеристики в публикации полностью совпадают с информацией о машине девушки.
Стоимость автомобиля составляет 12,5 миллиона рублей. Валентина приобрела эту модель весной 2024 года. За два года эксплуатации она накатала на спорткаре восемь тысяч километров. За этот же период на водителя пришло 149 штрафов на общую сумму 155 тысяч рублей.
Причины нарушений варьируются: среди них проезд на красный сигнал светофора, превышение установленного скоростного режима и неоплата парковочного места. Из всех предписаний Карнаухова не погасила только два.
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