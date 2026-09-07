«Самые лучшие отношения»: Раймонд Паулс сделал неожиданное заявление о Пугачёвой
Раймонд Паулс подтвердил встречу с Аллой Пугачёвой и назвал её лучшей певицей
Композитор Раймонд Паулс подтвердил факт встречи с Аллой Пугачёвой.
В беседе с изданием «Абзац» пианист назвал Примадонну величайшей и подчеркнул, что никогда не позволял себе критических высказываний в её адрес.
«А что, когда она была, мы встретились, как всегда, один день — и всё, ничего нет. Мы же не выступаем вместе больше. [Встреча прошла] нормально, как всегда. Самые лучшие отношения друг к другу. И я никогда ни одного плохого слова [про Аллу] не сказал и не скажу никогда. Считаю, что она была самая лучшая певица, и всё», — высказался Раймонд Волдемарович.Ранее режиссёр Кирилл Серебренников опубликовал редкие фотографии с Аллой Пугачёвой и Раймондом Паулсом. Он сделал эти снимки в Латвии.