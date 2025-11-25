Достижения.рф

«Включила дурочку»: Известный телеведущий рассказал, как испортил отношения с Пугачевой

Ведущий Валдис Пельш испортил отношения с Аллой Пугачевой из-за шоу «Розыгрыш»
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о конфликте с певицей Аллой Пугачевой, который возник из-за его шоу «Розыгрыш».



В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, он поделился подробностями.

Джугелия отметила, что после выхода программы многие знаменитости начали опасаться стать жертвами розыгрышей. Пельш согласился с ней.

Шоумен позвонил примадонне с просьбой о небольшой услуге. У его знакомого коллекционера была интересная идея — сфотографировать одну из вещей Аллы Борисовны для каталога.

«И я позвонил, говорю: «Алла Борисовна, вот такая история. Это моя личная просьба, я этого человека очень хорошо знаю, он действительно серьезный коллекционер», — добавил Пельш.

Однако на его просьбу Пугачева начала придумывать отговорки. Позже экс-ведущий шоу «Угадай мелодию» узнал от Филиппа Киркорова, что исполнительница хита «Позови меня с собой» думала, что её разыгрывают, и поэтому «включила дурочку».
Никита Кротов

