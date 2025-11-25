«Включила дурочку»: Известный телеведущий рассказал, как испортил отношения с Пугачевой

25 ноября 2025, 22:13

Ведущий Валдис Пельш испортил отношения с Аллой Пугачевой из-за шоу «Розыгрыш»

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о конфликте с певицей Аллой Пугачевой, который возник из-за его шоу «Розыгрыш».





В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, он поделился подробностями.



Джугелия отметила, что после выхода программы многие знаменитости начали опасаться стать жертвами розыгрышей. Пельш согласился с ней.



Шоумен позвонил примадонне с просьбой о небольшой услуге. У его знакомого коллекционера была интересная идея — сфотографировать одну из вещей Аллы Борисовны для каталога.





«И я позвонил, говорю: «Алла Борисовна, вот такая история. Это моя личная просьба, я этого человека очень хорошо знаю, он действительно серьезный коллекционер», — добавил Пельш.