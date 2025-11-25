«Включила дурочку»: Известный телеведущий рассказал, как испортил отношения с Пугачевой
Ведущий Валдис Пельш испортил отношения с Аллой Пугачевой из-за шоу «Розыгрыш»
Телеведущий Валдис Пельш рассказал о конфликте с певицей Аллой Пугачевой, который возник из-за его шоу «Розыгрыш».
В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, он поделился подробностями.
Джугелия отметила, что после выхода программы многие знаменитости начали опасаться стать жертвами розыгрышей. Пельш согласился с ней.
Шоумен позвонил примадонне с просьбой о небольшой услуге. У его знакомого коллекционера была интересная идея — сфотографировать одну из вещей Аллы Борисовны для каталога.
«И я позвонил, говорю: «Алла Борисовна, вот такая история. Это моя личная просьба, я этого человека очень хорошо знаю, он действительно серьезный коллекционер», — добавил Пельш.
Однако на его просьбу Пугачева начала придумывать отговорки. Позже экс-ведущий шоу «Угадай мелодию» узнал от Филиппа Киркорова, что исполнительница хита «Позови меня с собой» думала, что её разыгрывают, и поэтому «включила дурочку».