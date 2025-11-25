«Я вам не запрещаю»: Семенович ответила на хейт в свой адрес за частые отпуска

25 ноября 2025, 21:15

Певица Анна Семенович летает на курорт раз в пару недель

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Анна Семенович ответила на критику по поводу частых отпусков с возлюбленным, предпринимателем Денисом Шреером.





Она сделала соответствующее заявление в личном Telegram-канале. В своем обращении к подписчикам артистка пояснила, что путешествует каждые две недели.





«Найдите себе такого красавца, и пусть тоже возит вас на отдых. Я же вам не запрещаю», — сказала исполнительница, добавив, что красивая женщина должна иметь возможность часто отдыхать.

