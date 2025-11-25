«Я вам не запрещаю»: Семенович ответила на хейт в свой адрес за частые отпуска
Певица Анна Семенович летает на курорт раз в пару недель
Певица Анна Семенович ответила на критику по поводу частых отпусков с возлюбленным, предпринимателем Денисом Шреером.
Она сделала соответствующее заявление в личном Telegram-канале. В своем обращении к подписчикам артистка пояснила, что путешествует каждые две недели.
«Найдите себе такого красавца, и пусть тоже возит вас на отдых. Я же вам не запрещаю», — сказала исполнительница, добавив, что красивая женщина должна иметь возможность часто отдыхать.На днях Семенович также поделилась рецептом быстрого похудения, отметив, что в мире много вкусных сладостей и калорийных блюд.