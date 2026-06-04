Известного голливудского актера отправили лечиться от алкоголизма и дали условный срок
Актеру Шайа ЛаБафу дали условное наказание и отправили лечиться от алкоголизма
Актера Шайа ЛаБафа приговорили к шести месяцам условного срока и двум годам испытательного срока за драку в состоянии алкогольного опьянения, произошедшую в Новом Орлеане в феврале. Об этом сообщает Variety.
Как уточнила адвокат артиста Сара Червински, суд также обязал звезду «Трансформеров» пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Инцидент случился во время карнавала Марди Гра.
«ЛаБаф появился сегодня в суде, желая взять на себя ответственность за свою роль в том, что произошло. Он сделал это и теперь сосредоточится на семье, работе и новых творческих проектах», — заявила защитник.Знаменитость арестовали за пьяный дебош в одном из баров. Когда его попытались выставить из заведения, он завязал потасовку и нанес удары трем мужчинам. Суд квалифицировал действия актера как нанесение побоев. После случившегося звезду госпитализировали.