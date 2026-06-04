Известного голливудского актера отправили лечиться от алкоголизма и дали условный срок

04 июня 2026, 13:43

Актеру Шайа ЛаБафу дали условное наказание и отправили лечиться от алкоголизма

Шайа ЛаБаф (Фото: кадр из фильма «Молодой папа» (2022)

Актера Шайа ЛаБафа приговорили к шести месяцам условного срока и двум годам испытательного срока за драку в состоянии алкогольного опьянения, произошедшую в Новом Орлеане в феврале. Об этом сообщает Variety.





Как уточнила адвокат артиста Сара Червински, суд также обязал звезду «Трансформеров» пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Инцидент случился во время карнавала Марди Гра.





«ЛаБаф появился сегодня в суде, желая взять на себя ответственность за свою роль в том, что произошло. Он сделал это и теперь сосредоточится на семье, работе и новых творческих проектах», — заявила защитник.