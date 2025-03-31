Известного тиктокера задержали в Балашихе

Павел Дворецкий (Фото: Instagram*/dvoretsky11)
Известного тиктокера Павла Дворецкого задержали накануне в Балашихе. Как пишет Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, блогера подозревают в мошенничестве в отношении пенсионерки.
По данным авторов публикации, 26-летнего мужчину отвезли в отделение и сейчас проверяют на причастность к преступлению. Речь идет о 19 миллионах рублей. Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.
Дворецкий родился в городе Сураж Брянской области, популярным он стал после роликов с другим блогером Егором Шипом, который является его двоюродным братом. В аккаунте Павла Дворецкого в запрещенной соцсети 618 тысяч подписчиков. Правоохранители разбираются в деталях.
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*Запрещен в РФ
Дворецкий родился в городе Сураж Брянской области, популярным он стал после роликов с другим блогером Егором Шипом, который является его двоюродным братом. В аккаунте Павла Дворецкого в запрещенной соцсети 618 тысяч подписчиков. Правоохранители разбираются в деталях.
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Ранний брак, несколько выкидышей и прозвище «веселой вдовы»: певице Натали 51 год, как она живет после смерти любимого
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов