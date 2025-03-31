Ранний брак, несколько выкидышей и прозвище «веселой вдовы»: певице Натали 51 год, как она живет после смерти любимого

В марте прошлого года американские СМИ сообщили, что 25-летняя порноактриса Эмили Уиллис, впала в кому после лечения в реабилитационном центре. Родственники и поклонники были готовы к худшему, но она пришла в сознание. Врачи сообщили, что актриса останется инвалидом на всю жизнь и не сможет вернуться к нормальной жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».