Ад наяву, кома и инвалидность: кто превратил в кошмар жизнь 25-летней порноактрисы

Эмили Уиллис (Фото: Instagram*@ emilywillisx3)
В марте прошлого года американские СМИ сообщили, что 25-летняя порноактриса Эмили Уиллис, впала в кому после лечения в реабилитационном центре. Родственники и поклонники были готовы к худшему, но она пришла в сознание. Врачи сообщили, что актриса останется инвалидом на всю жизнь и не сможет вернуться к нормальной жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Восходящая звезда
Эмили Уиллис (Фото: Instagram*@ emilywillisx3)
Эмили Уиллис, настоящее имя Литзи Лара Бануэлос, родилась 29 декабря 1998 года в Аргентине. В семилетнем возрасте девочка переехала с семьей в штат Юта, США. Девочка рано начала половую жизнь и в 13 лет открыто заявляла о любви к сексу.
В 17 лет девушка познакомилась и начала встречаться с Андре Гарсия, на тот момент работавшим продюссером американского порнографического сайта GirlsDoPorn. Парень предложил Уиллис сняться в видео для взрослых, и она согласилась. Так началась успешная карьера порноактрисы.
С 2017 года Эмили Уиллис снялась в бесчисленном количестве видеороликов и постановок, а также сотрудничала со множеством узнаваемых брендов, таких как Reality Kings, Evil Angel и другими.
Она также снималась для журнала Penthouse Magazine и даже выиграла звание «Лучшая исполнительница года» в 2019 году. Эмили также произвела фурор на церемонии вручения премии AVN Awards. Кроме порноиндустрии девушка активно вела социальные сети и снималась в клипах. Эмили Уиллис была настоящей звездой Америки.
Егор Шип сообщил, что практически ослеп
Обратная сторона успеха
Эмили Уиллис (Фото: Instagram*@ emilywillisx3)
Молодая успешная актриса имела пристрастие к наркотикам. В результате продолжительного употребления запрещённых препаратов у неё возникли проблемы со сном, она начала видеть кошмары по ночам. Кроме того, у неё развились депрессия и тревожное расстройство. Вместе с наркотиками она принимала антидепрессанты и успокоительные препараты.
В начале 2024 года Эмили, не в состоянии самостоятельно бороться с недугом, отправилась в реабилитационный центр для знаменитостей в Малибу. Там ей должны были помочь справиться с последствиями интоксикации и наркотической ломки, но только усугубили состояние звезды.
Актриса провела на реабилитации всего восемь дней, после чего у нее случилась остановка сердца. Уиллис, пребывая в критическом состоянии, была госпитализирована. Спустя несколько месяцев, в мае, она вышла из комы. Пациентка не могла совершать движения и издавать звуки, но узнавала близких и могла следить за ними взглядом.
Неутешительный прогноз
Хотя близкие актрисы не раскрывали её диагноз, руководитель программы медицинских наук в университете Честера в Великобритании, доктор Гарет Най, предположил, что у Уиллис мог развиться синдром изоляции, также известный как синдром запертого человека. Люди с этим заболеванием осознают своё окружение и понимают, где они находятся, но не могут двигаться и общаться из-за паралича почти всех мышц тела.
С момента трагедии прошел год, Эмили перевезли в Сент-Джордж, штат Юта, чтобы она была ближе к семье и могла получать постоянный уход. Больная постепенно идет на поправку: она начала издавать звуки и немного двигаться, но до полного выздоровления еще далеко.
В январе 2025 года ее семья подала иск о халатности против Summit Malibu, реабилитационного центра в Лос-Анджелесе, где Уиллис была найдена без сознания после непродолжительного пребывания. Согласно иску, нехватка кислорода привела к необратимому повреждению мозга.
Читайте также:
Смеялись на похоронах: раскрыта тайна смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону
Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки
Паша Техник: что известно, биография и в каком состоянии репер
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова