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«Извинятся и займут места патриотов, это грустно»: Цыганова назвала «предателями» Козловского и Хаматову

Певица Вика Цыганова назвала «предателями» Козловского и Хаматову
Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Певица Вика Цыганова написала в соцсетях, что в России все больше обсуждают «предателей», а не героев. В качестве примера она упомянула Данилу Козловского и Чулпан Хаматову.



Исполнительница песни «Приходите в мой дом» считает, что некогда критиковавшие Россию и допускавшие в адрес страны нелестные высказывания артисты могут заменить истинных патриотов.

«Те, кто отсиживались 3 года в Европе, Америке, Израиле и говорили гадости про нашу страну, приедут, извинятся и займут места патриотов. Это грустно и больно», — написала Цыганова.
Она отметила, что недавно в зоне боевых действий погиб артист Тобольского драматического театра Константин Орлов, трагедия произошла 7 июля.
Никита Кротов

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