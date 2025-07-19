«Извинятся и займут места патриотов, это грустно»: Цыганова назвала «предателями» Козловского и Хаматову
Певица Вика Цыганова назвала «предателями» Козловского и Хаматову
Певица Вика Цыганова написала в соцсетях, что в России все больше обсуждают «предателей», а не героев. В качестве примера она упомянула Данилу Козловского и Чулпан Хаматову.
Исполнительница песни «Приходите в мой дом» считает, что некогда критиковавшие Россию и допускавшие в адрес страны нелестные высказывания артисты могут заменить истинных патриотов.
«Те, кто отсиживались 3 года в Европе, Америке, Израиле и говорили гадости про нашу страну, приедут, извинятся и займут места патриотов. Это грустно и больно», — написала Цыганова.Она отметила, что недавно в зоне боевых действий погиб артист Тобольского драматического театра Константин Орлов, трагедия произошла 7 июля.