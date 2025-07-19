«Извинятся и займут места патриотов, это грустно»: Цыганова назвала «предателями» Козловского и Хаматову

19 июля 2025, 14:26

Певица Вика Цыганова назвала «предателями» Козловского и Хаматову

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Певица Вика Цыганова написала в соцсетях, что в России все больше обсуждают «предателей», а не героев. В качестве примера она упомянула Данилу Козловского и Чулпан Хаматову.





Исполнительница песни «Приходите в мой дом» считает, что некогда критиковавшие Россию и допускавшие в адрес страны нелестные высказывания артисты могут заменить истинных патриотов.





«Те, кто отсиживались 3 года в Европе, Америке, Израиле и говорили гадости про нашу страну, приедут, извинятся и займут места патриотов. Это грустно и больно», — написала Цыганова.

