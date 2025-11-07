Jony посетил могилу рэпера XXXTentacion и рассказал о влиянии рэпера на себя
Jony поблагодарил XXXTentacion за вдохновение в начале карьеры
На презентации нового альбома Jony поделился трогательной историей: он побывал у склепа американского рэпера XXXTentacion во Флориде. Об этом сообщает Super.
Артист признался, что творчество погибшего исполнителя оказало на него большое влияние и помогло поверить в себя на старте карьеры.
Музыкант провёл около часа у могилы, размышляя и словно общаясь с XXXTentacion. Именно после этой поездки он написал свой первый рэп-куплет.
«Я хотел его поблагодарить. Конечно, хотел бы побывать на его концерте, но, к сожалению, это уже невозможно. <...> Я сказал ему — если тебе есть что сказать этому миру, ты можешь сделать это через меня. И когда вернулся в отель, начал накидывать строчки. Так родился мой первый рэп-куплет», — добавил артист.Напомним, XXXTentacion был убит 18 июня 2018 года во Флориде во время ограбления. Похищенные преступниками деньги позднее были возвращены, а виновные задержаны.