Jony посетил могилу рэпера XXXTentacion и рассказал о влиянии рэпера на себя

07 ноября 2025, 21:26

Jony поблагодарил XXXTentacion за вдохновение в начале карьеры

Jony (Фото: Instagram* / @jony.me)

На презентации нового альбома Jony поделился трогательной историей: он побывал у склепа американского рэпера XXXTentacion во Флориде. Об этом сообщает Super.





Артист признался, что творчество погибшего исполнителя оказало на него большое влияние и помогло поверить в себя на старте карьеры.



Музыкант провёл около часа у могилы, размышляя и словно общаясь с XXXTentacion. Именно после этой поездки он написал свой первый рэп-куплет.





«Я хотел его поблагодарить. Конечно, хотел бы побывать на его концерте, но, к сожалению, это уже невозможно. <...> Я сказал ему — если тебе есть что сказать этому миру, ты можешь сделать это через меня. И когда вернулся в отель, начал накидывать строчки. Так родился мой первый рэп-куплет», — добавил артист.