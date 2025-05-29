Jony вспомнил, как случайно разбил «Золотой граммофон» певца Arash
Певец Jony выступил в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции метро «Деловой центр». Артист признался в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», что ему нравится запах подземки.
Jony исполнил треки «Не смогу забыть», «Завороженный», «Согрей» и другие, которые редко звучат на его концертах. После выступления певец поделился первыми впечатлениями от посещения московского метро.
«Меня поразила его величина! А сейчас люблю наблюдать за людьми в час пик – кто-то грустит, кто-то смеётся... Это вдохновляет», – признался исполнитель.Был в жизни Jony и забавный опыт, связанный с метро. Во время учёбы в институте будущий артист решил провести эксперимент и целую неделю ездил в метро с улыбкой. Он наблюдал, кто улыбнётся ему в ответ.
Недавно Jony выпустил совместный трек с исполнителем Arash. Они записали песню «Уходи, уходи» («Boro-Boro»). Певец вспомнил, как во время работы в студии случайно разбил статуэтку «Золотой граммофон», принадлежащую его коллеге.