Jony вспомнил, как случайно разбил «Золотой граммофон» певца Arash

29 мая 2025, 19:43

Jony (фото: ВКонтакте @jony_me)

Певец Jony выступил в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции метро «Деловой центр». Артист признался в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», что ему нравится запах подземки.





Jony исполнил треки «Не смогу забыть», «Завороженный», «Согрей» и другие, которые редко звучат на его концертах. После выступления певец поделился первыми впечатлениями от посещения московского метро.





«Меня поразила его величина! А сейчас люблю наблюдать за людьми в час пик – кто-то грустит, кто-то смеётся... Это вдохновляет», – признался исполнитель.