К годовщине смерти Тиграна Кеосаяна на Кунцевском кладбище появился памятник

27 сентября 2026, 08:58

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

К первой годовщине смерти режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна на Кунцевском кладбище поставили памятник.





Вдова Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, рассказала, что за год, пока тело режиссёра не захоронили, близкие поставили три памятника.



«За это время, пока нет его тела, как положено, за год мы поставили памятник, три памятника. Один памятник — можете съездить на кладбище, кто знает, где Эдмон Гарегинович похоронен, Давид, — там рядом мы поставили памятник Тиграну. Только там нет тела Тиграна, потому что его прах хранится на моей прикроватной тумбочке в синей вазе», — сообщила Симоньян.