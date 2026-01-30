Полина Гагарина призналась, что задумывается о пластической операции
Полина Гагарина рассказала, что пока ограничивается исключительно косметологическими процедурами — и те даются ей нелегко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, визиты к косметологу сопровождаются болью и страхом, однако мысли о пластике всё же появляются.
В шоу Ксении Собчак певица призналась, что рассматривает нетипичные и высокотехнологичные методы омоложения — в частности, у специалистов из Китая. Гагарину впечатлил хирург, который, по её словам, работает с мышцами лица и выполняет процедуру всего за 40 минут. Правда, очередь к нему расписана на годы вперёд.
Напомним, недавно в Сети активно обсуждали внешний вид Гагариной — поклонники переживали из-за её «излишней худобы». Однако по свежим видео артистки заметно, что и фигура, и лицо выглядят гармонично.
