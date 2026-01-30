Полина Гагарина призналась, что задумывается о пластической операции

30 января 2026, 18:13

Полина Гагарина не исключает пластики ради сохранения молодости

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина рассказала, что пока ограничивается исключительно косметологическими процедурами — и те даются ей нелегко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».