«Быть к себе предельно строгим»: Никас Сафронов объяснил, почему работает по ночам
Никас Сафронов признался, что работает с полуночи до утра
Художник Никас Сафронов рассказал в интервью NEWS.ru, что предпочитает работать по ночам. По его словам, именно в это время суток у него появляется настоящее вдохновение и полёт фантазии.
Сафронов поделился, что обычно он садится за работу около полуночи и заканчивает к восьми утра. В эти часы он чувствует особую концентрацию и внутреннюю свободу. Без этого, по его мнению, невозможно настоящее творчество.
Художник подчеркнул, что строго относится к себе и своему ремеслу, стараясь не терять профессионализм.
«Но я не Леонардо. Поэтому стараюсь быть к себе предельно строгим», — добавил Сафронов.По его словам, он начинает писать портреты как ремесленник, а завершает их уже как художник, ведь именно ночью раскрываются границы воображения и внутренней энергии.