«Быть к себе предельно строгим»: Никас Сафронов объяснил, почему работает по ночам

10 октября 2025, 19:03

Никас Сафронов признался, что работает с полуночи до утра

Никас Сафронов (Фото: Instagram* / @safronov_nikas)

Художник Никас Сафронов рассказал в интервью NEWS.ru, что предпочитает работать по ночам. По его словам, именно в это время суток у него появляется настоящее вдохновение и полёт фантазии.





Сафронов поделился, что обычно он садится за работу около полуночи и заканчивает к восьми утра. В эти часы он чувствует особую концентрацию и внутреннюю свободу. Без этого, по его мнению, невозможно настоящее творчество.



Художник подчеркнул, что строго относится к себе и своему ремеслу, стараясь не терять профессионализм.





«Но я не Леонардо. Поэтому стараюсь быть к себе предельно строгим», — добавил Сафронов.