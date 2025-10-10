Певец Хабиб в новом образе блондина представил трек на стихи Есенина

10 октября 2025, 18:49

Хабиб-Рахман Шарипов (Фото: Telegram @xabibkaaaaaaaa)

Певец Хабиб (настоящее имя Хабиб-Рахман Шарипов) представил новую песню «Шаганэ» в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».





Хабиб показал новый образ, став блондином. Певец объяснил, что выбрал стихи Есенина, так как он его любимый поэт, а этот год — юбилейный. Для артиста эта работа стала испытанием.

«Я готовился к концерту, к съёмкам клипа на новую песню в совершенно необычном для меня жанре. Именно к этому событию я решил не только внутренне измениться. Обесцветил волосы. Это было очень больно, очень сложно. Я знал, что будут потом болячки на голове. Но сейчас всё прошло, кайфую, просто радуюсь», — рассказал артист.