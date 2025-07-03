«К сожалению, это конец. Веры больше нет»: Брежнева нецензурно высказалась, комментируя слухи о своей смерти

03 июля 2025, 17:30

Вера Брежнева нецензурно высказалась, комментируя слухи о своей смерти

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

В личном блоге Веры Брежневой появилось сообщение, в котором говорится о её смерти. Пост опубликовала сама певица, призвав поклонников не верить в слухи, распространяемые хейтерами.





Артистка продемонстрировала фанатам фейк о своей смерти, который она обнаружила на просторах Интернета. Его автор предлагает пользователям перейти по ссылке на некий Telegram-канал, где они якобы смогут подробнее прочитать о произошедшем.



Любители сенсаций, в присущей им скандальной и эмоциональной форме, заявляют, что «Веры больше нет», а публика уже во всю прощается с певицей.



Брежневу возмутили такие слухи и она попросила свою аудиторию не вестись на откровенную ложь и дезинформацию. Она сопроводила текст своего поста нецензурной лексикой, чем дала понять, что очень устала от подобных выпадов злопыхателей.





«Пока вы переходите по ссылке это будет работать! Не ведитесь! И не пересылайте мне, не распространяйте такой контент!», – призвала Брежнева.

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России