«К сожалению, это конец. Веры больше нет»: Брежнева нецензурно высказалась, комментируя слухи о своей смерти
В личном блоге Веры Брежневой появилось сообщение, в котором говорится о её смерти. Пост опубликовала сама певица, призвав поклонников не верить в слухи, распространяемые хейтерами.
Артистка продемонстрировала фанатам фейк о своей смерти, который она обнаружила на просторах Интернета. Его автор предлагает пользователям перейти по ссылке на некий Telegram-канал, где они якобы смогут подробнее прочитать о произошедшем.
Любители сенсаций, в присущей им скандальной и эмоциональной форме, заявляют, что «Веры больше нет», а публика уже во всю прощается с певицей.
Брежневу возмутили такие слухи и она попросила свою аудиторию не вестись на откровенную ложь и дезинформацию. Она сопроводила текст своего поста нецензурной лексикой, чем дала понять, что очень устала от подобных выпадов злопыхателей.
«Пока вы переходите по ссылке это будет работать! Не ведитесь! И не пересылайте мне, не распространяйте такой контент!», – призвала Брежнева.
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