«Украла славу»: дочь Веры Брежневой перепела знаменитую маму
15-летняя дочь Веры Брежневой нарвалась на критику, исполнив хит матери
Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман исполнила одну из песен своей матери, выложив соответствующий ролик в личном блоге.
15-летняя девушка опубликовала видео, на кадрах которого она предстала в домашней белой майке. Сара с улыбкой подпевает песне своей звёздной матери.
«А я другая, я-то знаю, он такой один. Мамочка, опять гадаю о нем по цветкам», — жестикулируя пропела Киперман.Исполнение девушки буквально взорвало соцсети. Поклонники Брежневой осыпали Сару комплиментами, оценив её талант. Многие указали на то, что девушка весьма схожа с голливудской актрисой Джулией Робертс. Но помимо восторженных комментариев, нашлись и недоброжелатели.
«Что с артикуляцией? Такое впечатление, будто она русским не владеет», — спросили комментаторы.Несмотря на проявившийся талант, Сара мечтает стать дизайнером интерьеров.
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