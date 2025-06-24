«Украла славу»: дочь Веры Брежневой перепела знаменитую маму

24 июня 2025, 21:52

15-летняя дочь Веры Брежневой нарвалась на критику, исполнив хит матери

Сара Киперман (Фото: Instagram* @daisylaisyyy)

Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман исполнила одну из песен своей матери, выложив соответствующий ролик в личном блоге.





15-летняя девушка опубликовала видео, на кадрах которого она предстала в домашней белой майке. Сара с улыбкой подпевает песне своей звёздной матери.

«А я другая, я-то знаю, он такой один. Мамочка, опять гадаю о нем по цветкам», — жестикулируя пропела Киперман.

«Что с артикуляцией? Такое впечатление, будто она русским не владеет», — спросили комментаторы.