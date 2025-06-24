«Украла славу»: дочь Веры Брежневой перепела знаменитую маму

15-летняя дочь Веры Брежневой нарвалась на критику, исполнив хит матери
Сара Киперман (Фото: Instagram* @daisylaisyyy)

Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман исполнила одну из песен своей матери, выложив соответствующий ролик в личном блоге.



15-летняя девушка опубликовала видео, на кадрах которого она предстала в домашней белой майке. Сара с улыбкой подпевает песне своей звёздной матери.

«А я другая, я-то знаю, он такой один. Мамочка, опять гадаю о нем по цветкам», — жестикулируя пропела Киперман.
Исполнение девушки буквально взорвало соцсети. Поклонники Брежневой осыпали Сару комплиментами, оценив её талант. Многие указали на то, что девушка весьма схожа с голливудской актрисой Джулией Робертс. Но помимо восторженных комментариев, нашлись и недоброжелатели.
«Что с артикуляцией? Такое впечатление, будто она русским не владеет», — спросили комментаторы.
Несмотря на проявившийся талант, Сара мечтает стать дизайнером интерьеров.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

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