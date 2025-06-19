«Неудачно»: фанаты раскритиковали новый образ Веры Брежневой

Вера Брежнева вновь привлекла внимание своим новым образом
Вера Брежнева ( Фото: Instagram*: @ververa )

Новая прическа Веры Брежневой с рваной челкой вызвала споры среди поклонников.



Некоторые похвалили ее за смелый эксперимент, отметив сходство с героиней сериала «Элен и ребята», тогда как другие сочли этот образ неудачным, считая, что он упрощает внешность певицы.

Помимо изменений в прическе, многие отметили заметное похудение Веры, подчеркнув, что она выглядит еще стройнее, чем в составе группы «ВИАГРА».

​​*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1