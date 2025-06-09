Вера Брежнева поделилась трогательным фото своей мамы в честь ее 73-летия

Мама Веры Брежневой Тамара Галушка отпраздновала 73-летие в роскошном образе
Вера Брежнева ( Фото Instagram*: @ververa )

Экс-вокалистка группы «ВИА Гра» отметила праздник мамы, выложив снимок в социальных сетях. На кадре Тамара Галушка предстала элегантной дамой в свободном светлом наряде и пляжных аксессуарах.



«Сегодня День Рождения моей королевы!» — подписала публикацию певица.
Фото вызвало восторг поклонников, собрав большое количество комментариев и лайков. Всего у Веры Брежневой насчитывается свыше 13 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram*.

Артистка регулярно делится яркими и искренними фотографиями со своими поклонниками.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Виктория Иванченко

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