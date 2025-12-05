Яна Чурикова заявила, что взрослые люди травят участников шоу «Голос. Дети»

05 декабря 2025, 12:23

Яна Чурикова (Фото: Instagram* @yana_chu)

Ведущая шоу «Голос. Дети» Яна Чурикова высказалась в личном блоге о грубых комментариях в соцсетях в адрес юных участников.





Чурикова отметила, что модераторы удаляют прямые оскорбления, но часть сообщений всё равно просачивается.

«Сам факт, что такое пишут взрослые люди в адрес детей, конечно, просто убивает», — заявила журналистка.

«Дети, вы ведь, когда вырастете, такими точно не будете. Вы знаете, как это — творить, бороться, извлекать уроки, идти дальше. Работать над собой всегда сложнее, чем строчить негатив», — обратилась к юным пользователям телеведущая.