Яна Чурикова заявила, что взрослые люди травят участников шоу «Голос. Дети»
Ведущая шоу «Голос. Дети» Яна Чурикова высказалась в личном блоге о грубых комментариях в соцсетях в адрес юных участников.
Чурикова отметила, что модераторы удаляют прямые оскорбления, но часть сообщений всё равно просачивается.
«Сам факт, что такое пишут взрослые люди в адрес детей, конечно, просто убивает», — заявила журналистка.Поводом для заявления стала травля победительницы, восьмилетней Марии Никулиной. После её победы на страницу шоу обрушился поток негатива. При этом Яна поддержала финалистов, заверив, что сезон получился ярким.
«Дети, вы ведь, когда вырастете, такими точно не будете. Вы знаете, как это — творить, бороться, извлекать уроки, идти дальше. Работать над собой всегда сложнее, чем строчить негатив», — обратилась к юным пользователям телеведущая.Читатели указали, что в сообществе шоу плохо модерируют комментарии, и оскорбления продолжают висеть.