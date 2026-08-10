Кабель между Британией и Ирландией перенесут ради места съёмок «Гарри Поттера»
Фанаты «Гарри Поттера» добились изменения маршрута крупного энергетического проекта стоимостью около 430 млн евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Изначально кабель между Великобританией и Ирландией планировали проложить через пляж, который поклонники франшизы знают как место съёмок сцены похорон Добби.
После многочисленных обращений поклонников организаторы проекта решили пересмотреть первоначальный маршрут. В итоге трассу кабеля изменили, чтобы работы не затронули знаковое для фанатов место.
Пляж получил особую популярность после выхода фильма, поскольку именно там снимали эмоциональную сцену, связанную с Добби — одним из самых любимых персонажей «Гарри Поттера».
Для поклонников франшизы это место стало своеобразной точкой паломничества. Поэтому новость о возможном строительстве вызвала обеспокоенность у фанатов, которые начали активно выступать за сохранение локации.
В результате организаторам пришлось учитывать не только технические и экономические вопросы, но и культурное значение места для поклонников знаменитой киносаги.
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