Кабель между Британией и Ирландией перенесут ради места съёмок «Гарри Поттера»

10 августа 2026, 20:47

Фанаты «Гарри Поттера» изменили маршрут энергопроекта за €430 млн

Гарри Поттер и Добби (Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1»)

Фанаты «Гарри Поттера» добились изменения маршрута крупного энергетического проекта стоимостью около 430 млн евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».