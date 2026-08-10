Лера Кудрявцева на 40 дней отказалась от работы и бьюти-процедур, чтобы полностью отдохнуть
Лера Кудрявцева впервые за 10 лет устроила себе отпуск на 40 дней
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о необычно продолжительном отпуске и призналась, что впервые за десять лет позволила себе полностью отключиться от работы. Телеведущая провела без привычного графика около 40 дней и решила посвятить это время исключительно восстановлению.
По словам Кудрявцевой, раньше ей было сложно позволить себе настолько долгий перерыв. Однако в этом году она сознательно решила отказаться от рабочих предложений, корпоративов и других мероприятий, чтобы наконец нормально отдохнуть.
«В этом году впервые за 10 лет я себе позволила отпуск в 40 дней. Ребята, господи, я наконец-то реально за 10 лет отдохнула 40 дней», — эмоционально поделилась телеведущая.Кудрявцева подчеркнула, что отпуск был запланирован именно как полноценная перезагрузка. Она специально не стала брать работу и постаралась максимально отстраниться от привычной суеты.
«Вот прям умышленно себе сделала такой отпуск, отказалась от работы, корпоративов. В принципе, от всего, чтобы просто отдохнуть», — объяснила звезда.При этом телеведущая решила дать передышку не только себе, но и своей внешности. На время отдыха она отказалась от привычных бьюти-процедур: не красила корни, сняла покрытие с ногтей и решила не заниматься постоянным уходом за внешностью.
«Не красилась, вообще не красила корни, сняла шеллак, чтобы отдыхало всё», — рассказала Кудрявцева.