Катя Гордон посоветовала внимательнее выбирать соперников для публичных разборок

10 августа 2026, 20:30

Юрист Катя Гордон предупредила Иду Галич и Юлию Ахмедову после конфликта

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон обратилась в программе «УТРО.ТНТ» к Иде Галич и Юлии Ахмедовой после недавних конфликтов и заявила, что не держит на них зла. При этом юрист посоветовала обеим внимательнее выбирать людей, с которыми они решают вступать в противостояние.





По словам Гордон, конфликт с человеком, который обладает серьёзным профессиональным опытом, может обернуться неожиданными последствиями. Своё предупреждение она сформулировала довольно жёстко.





«Выбирайте врагов по зубам. Если вы к одному из лучших юристов периодически кладёте руку в пасть — однажды он её откусит», — заявила Катя.