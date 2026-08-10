Катя Гордон посоветовала внимательнее выбирать соперников для публичных разборок
Юрист Катя Гордон предупредила Иду Галич и Юлию Ахмедову после конфликта
Катя Гордон обратилась в программе «УТРО.ТНТ» к Иде Галич и Юлии Ахмедовой после недавних конфликтов и заявила, что не держит на них зла. При этом юрист посоветовала обеим внимательнее выбирать людей, с которыми они решают вступать в противостояние.
По словам Гордон, конфликт с человеком, который обладает серьёзным профессиональным опытом, может обернуться неожиданными последствиями. Своё предупреждение она сформулировала довольно жёстко.
«Выбирайте врагов по зубам. Если вы к одному из лучших юристов периодически кладёте руку в пасть — однажды он её откусит», — заявила Катя.При этом Гордон подчеркнула, что не воспринимает ситуацию как повод для личной мести и не собирается держать обиду на участниц конфликта.
Её слова прозвучали на фоне напряжённых отношений, которые сложились между участниками шоу и получили продолжение уже за пределами съёмочной площадки.
Теперь заявление юриста выглядит как своеобразное предупреждение оппонентам: спорить можно, но последствия публичного конфликта, по мнению Гордон, стоит учитывать заранее.