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«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ

Певец Сергей Шнуров назвал «бесполезной глупостью» предложение запрета мата в РФ
Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид)

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид)

Лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурова не понравилось инициатива об увеличении штрафов за нецензурную лексику в десять раз. В разговоре с ТАСС исполнитель назвал идею запретить мат в РФ «бесполезной и самонадеянной глупостью».
Музыкант предполагает, что у инициативы увеличения штрафов за использование нецензурной брани нет никаких перспектив. По мнению Шнурова, не стоит запрещать гражданам России использовать «полную версию родного языка».

«Борьба за самостоятельную русскую культуру почему-то у нас обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык. Во всем его объеме», — обратил внимание Сергей Шнуров.

Музыкант признался, что готов платить, дабы сохранить объединяющую многих людей полную версию родного языка.

Артист назвал «бесполезной и самонадеянной глупостью» попытки запретить русские слова, «с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы».

Ранее Лолита Милявская, знаменитая многочисленными резкими высказываниями, отреагировала на инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику.

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#мат
#штраф
#госдума
«Может совершать страшные и жестокие действия»: бывшая Моргенштерна* о смерти Паши Техника
Дилара Зинатуллина назвала Пашу Техника наставником в том, как делать не надо
12 апреля 2025, 16:30

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)

Бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина, говоря о смерти артиста Паши Техника (Павел Ивлев), заявила, что зависимый человек может совершать «жестокие действия», даже, если он «самый добрый».
«Даже самый добрый, самый чудесный, самый смешной человек, но в зависимости, может совершать самые страшные, непредсказуемые и жестокие действия — особенно по отношению к себе самому. Пусть он будет для всех нас наставником в том, как делать не надо», — отметила Зинатуллина.
Блогер призвала вспоминать почившего рэпера с улыбкой и добавила, что Паша Техник дарил всем настроение. Паша Техник скончался в результате полиорганной недостаточности в Таиланде, 4 апреля. Ему было 40 лет.

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Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза

Михаил Шуфутинский сообщил об отъезде внучки в Милан

«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ

*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
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#рэп
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Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза
SHOT: выступление ансамбля «Золотое кольцо» теперь стоит 10 млн рублей
12 апреля 2025, 15:54

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Станислав Жданов)

Надежда Кадышева увеличила ценник на концерт ансамбля «Золотое кольцо» в три раза, сообщил Tелеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что Надежда Кадышева и баянист Александр Костюк практически в три раза увеличили свой доход. Предварительно, доходы компании «Золотое кольцо», которая функционирует 28 лет, в 2023 году составили миллион рублей.

Но в 2024-м спрос на группу увеличился из-за того, что их композиции завирисулись в Сети, а после у молодежи появилось желание попасть к ней на концерт. Именно из-за этого ансамбль заработал три миллиона рублей на своих выступлениях.

Выяснилось, что Надежда Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля в три раза, из-за чего стоимость выросла до 10 миллионов.

В настоящее время певица вместе со своей звездной семьей гастролирует по России. Однако на выступления ансамбля попасть тяжело, поскольку билеты сразу раскупают.

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«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ

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#певица
#концерт
#билеты
#доходы
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Михаил Шуфутинский сообщил об отъезде внучки в Милан
12 апреля 2025, 15:31

Михаил Шуфутинский (Фото: Инстаграм* @mikhail.shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о переезде внучки Анны в Милан, сообщила газета «Московский комсомолец».
Внучка исполнителя хита «3-е Сентября» до недавнего времени училась в Москве.

«Анечка, которая живет здесь, в Москве, сегодня мне сообщила радостную весть. Она сдала успешно экзамены и поступила в художественную академию в Милане. Теперь будет там учиться», — откровенничал Михаил Шуфутинский.

Девушке пришлось переехать из-за того, что в Италию перебралась ее преподавательница. Певец обратил внимание, что после окончания академии Анна вернется в Россию.

Анна занимается разработкой дизайнов, отметил Шуфутинский.

«Я во все тонкости этой профессии не могу вникнуть. Знаю, что у нее получается хорошо», — добавил Шуфутинский.

По словам певца, его внучка долго шла к этой цели.

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#певец
#италия
#учёба
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«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
Певица Кэти Пэрри заявила, что морально готовится к полету в космос
12 апреля 2025, 14:45

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)

Американская певица Кэти Перри раскрыла, как готовится к полету в космос. Сейчас исполнительница занимается психологической самоподготовкой, сообщила газета Daily Mail.
Уже в этот понедельник исполнительница хита «Hot N Cold» отправится в путешествие на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin, на борту которого будут лишь женщины.

Перри призналась, что в настоящее время ей необходимо морально подготовить себя к полету. Звезда уверена, что должна совершить этот поступок, дабы вдохновить своих фанатов и стать хорошим примером для подражания.

«Я говорю себе, что я смелая, отважная и делаю это для следующего поколения. Я готова вдохновить много людей, но особенно молодых девушек, которые смогут позволить себе полететь в космос в будущем без каких-либо ограничений», — откровенничала певица.

Вместе с Кэти в космос полетит соведущая CBS Mornings Гейл Кинг, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, продюсер Керианн Флинн, Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Миссия будет 11-м полетом на орбиту компании Blue Origin.

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#космос
#певица
#путешествие
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«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
12 апреля 2025, 14:35

Анна Седокова (Фото: Telegram/secretanna)

Хейтеры снова накинулись на певицу Анну Седокову, которая появилась на музыкальной премии «ЖАРА». Звезда не общалась с прессой, сфотографировалась, а затем была в звездном секторе и поздравляла победителей. Анна оделась в шоколадное платье с соблазнительно открытыми бедрами, ноги певицы украсили кремовые туфли. По словам Седоковой, ушедший из жизни Янис Тимма хотел, чтобы она была счастлива.
«Люди раздают советы, как надо скорбить, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это…» — написала Седокова.
Исполнительница резюмировала, что выбирает «путь сильного человека». Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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