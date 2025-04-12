«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид)
Лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурова не понравилось инициатива об увеличении штрафов за нецензурную лексику в десять раз. В разговоре с ТАСС исполнитель назвал идею запретить мат в РФ «бесполезной и самонадеянной глупостью».
Музыкант предполагает, что у инициативы увеличения штрафов за использование нецензурной брани нет никаких перспектив. По мнению Шнурова, не стоит запрещать гражданам России использовать «полную версию родного языка».
Музыкант признался, что готов платить, дабы сохранить объединяющую многих людей полную версию родного языка.
Артист назвал «бесполезной и самонадеянной глупостью» попытки запретить русские слова, «с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы».
Ранее Лолита Милявская, знаменитая многочисленными резкими высказываниями, отреагировала на инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику.
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«Борьба за самостоятельную русскую культуру почему-то у нас обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык. Во всем его объеме», — обратил внимание Сергей Шнуров.
Музыкант признался, что готов платить, дабы сохранить объединяющую многих людей полную версию родного языка.
Артист назвал «бесполезной и самонадеянной глупостью» попытки запретить русские слова, «с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы».
Ранее Лолита Милявская, знаменитая многочисленными резкими высказываниями, отреагировала на инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику.
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Ольга Енгалычева