«Мой икигай»: Марина Александрова поделилась семейными кадрами из Японии

Марина Александрова (Фото: Инстаграм* @mar_alexandrova)
В личном блоге актриса Марина Александрова поделилась кадрами с мужем и детьми, которые они сделали во время их путешествия по Японии.
«Мой икигай (яп. 生き甲斐 икигаи, «смысл жизни»). Это концепция, которая предлагает людям сосредоточиться на поиске своего предназначения и простых радостей, делающих жизнь целостной», — подписала публикацию артистка.
На одной фотографий актриса позирует вместе с 12-летним сыном Андреем. Они обнимаются и смеются. Звездная мама и ее сын появились в парных луках — они надели черные брюки и белые футболки. За их спинами открывается живописный вид — водопад и деревья.
На других кадрах Александрова показала свою 8-летнюю дочь Екатерину, которая облокачивалась на разноцветные гигантские шары и позировала рядом с двумя капибарами.
Марина Александрова и Андрей Болтенко (Фото: Инстаграм* @mar_alexandrova)
Поклонники актрисы обрадовались такой «порции» семейного контента.
«Детки так выросли, а Марина Андреевна, как всегда, только моложе становится», «Ребята выросли, а вы похорошели!», «Сыночек ваш — копия вы. Красавчик», — написали фолловеры.
Напомним, Александрова замужем за 51-летним режиссером Андреем Болтенко с 2012-го. В том же году у супругов родился сын Андрей, после чего они поженились. А в 2015-м году в семье появилась дочка Екатерина.
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Ольга Енгалычева