«Меня задирали»: актриса Диана Милютина вспомнила о травле в школе из-за бабушки

Диана Милютина (фото: Telegram @MILEDImildi)
Диана Милютина рассказала, как одноклассники травили её из-за бабушки, которая работала учительницей в её школе. Звезда сериалов «Чистые» и «Екатерина. Фавориты» вспомнила о трудных моментах детства в беседе с WomanHit.
«Бабушка работала в школе, чтобы защищать своих „утят“, но предотвратить буллинг она не могла. Это, наоборот, еще больше подстегивало моих одноклассников», – отметила актриса.Милютина отметила, что в её классе сложилась крайне непростая ситуация. С ней дружили только мальчики, а девочки демонстративно игнорировали. А когда Диана одержала победу в танцевальном конкурсе в Москве, травля только усилилась. Тогда её начали высмеивать за внешность, увлечения и даже имя.
Такое отношение сверстников наложило отпечаток на дальнейшую жизнь будущей актрисы, однако профессиональные успехи помогли ей переосмыслить многие детские обиды и полюбить своё имя, которое теперь она считает одним из самых красивых.
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Анастасия Чинкова