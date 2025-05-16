Обвиняемый в уклонении от службы Глеб Калюжный всё-таки отправится в армию

Глеб Калюжный (фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Обвиняемый в уклонении от воинской службы Глеб Калюжный заявил, что на год оставит актёрскую деятельность и всё-таки отправится служить в армию.
Артист отметил, что в настоящее время готовится к службе и вернётся только в следующем году.
Напомним, что ранее в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от военной службы. Предварительно, артист скрывался от военкомата в течение шести лет.
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«Сейчас к проектам не готовлюсь, готовлюсь к армии. Да, скоро ухожу служить. А когда вернусь, будет много всего интересного, ждите. Вернусь в следующем году», – рассказал 26-летний Калюжный в беседе с изданием StarHit.Глеб подчеркнул, что ему есть на кого оставить свой продюсерский центр. А после возвращения он собирается снять авторское кино.
Напомним, что ранее в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от военной службы. Предварительно, артист скрывался от военкомата в течение шести лет.
Читайте также:
Раскрыта дальнейшая судьба Глеба Калюжного, обвиняемого в уклонении от армии. Служба или тюрьма?
Актёр Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после возбуждения дела об уклонении от армии
SHOT: Калюжный хочет служить в оркестровых войсках
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова