В Россию хотят привезти Канье Уэста

Канье Уэст (фото: соцсети)
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что рассматривает возможность проведения концерта Канье Уэста в России после отмены его майских концертов в Японии и скандала с супругой рэпера Бьянкой Цензори, которая пришла на красную дорожку премии Грэмми в прозрачном платье на голое тело.
В беседе с «Газетой.Ru» Финкельштейн отметил, что быстро организовать выступление артиста в России будет очень непросто, так как успех мероприятия зависит от множества факторов — продаж, визы, билетов и так далее.
Читайте также:
Рэперу Канье Уэсту диагностировали аутизм
«Концерты для Си Цзиньпина и восковые фигуры в музеях»: стало известно, как складывается карьера Витаса
«Огромная дырка была»: Юлия Барановская призналась, что сделала пластическую операцию
«Я, безусловно, думал об этом. Проблема, что это не просто так — есть слоты, и вы пытаетесь куда-то попасть. Это достаточно длительный процесс для такого большого артиста. Честно говоря, это не очень большой срок в четыре месяца для проведения концерта. Это возможно, понимаете, должна быть продажа, визы, билеты и так далее. Это все не так легко, все не так делается быстро. Успеть, можно, конечно. Посмотрим», — пояснил он.Ранее Daily Mail писал, что Уэст лишился контракта на $20 млн долларов за выступления в Токио из-за скандала с платьем Цензори.
Читайте также:
Рэперу Канье Уэсту диагностировали аутизм
«Концерты для Си Цзиньпина и восковые фигуры в музеях»: стало известно, как складывается карьера Витаса
«Огромная дырка была»: Юлия Барановская призналась, что сделала пластическую операцию
Данил Пономарев