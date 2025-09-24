Катя Гордон опровергла слух о том, что она отказалась от защиты Елены Товстик
Катя Гордон опровергла слух о том, что она отказалась от защиты Елены Товстик. Об этом сообщает «СтарХит».
По ее словам, адвокаты Полины Дибровой, которые распространяют эту информацию, являются «глупыми и беспринципными». Работать с Еленой сложно, но Гордон не собирается отказываться от своей клиентки.
«Лена — клиент сложный, потому что она любит. Она поддается на уговоры и провокации, часто подрывает мою работу, затем просит прощения. Но все мы понимаем, что она ранена, ей больно», — пояснила эксперт.
Гордон подчеркнула, что у нее и Товстик имеется действующий договор, касающийся мирных переговоров. Юрист добавила, что если потребуется помощь в борьбе за права детей, она, безусловно, окажет содействие.