24 сентября 2025, 17:25

Катя Гордон (Фото: Инстаграм* @katyagordon)

Катя Гордон опровергла слух о том, что она отказалась от защиты Елены Товстик. Об этом сообщает «СтарХит».





По ее словам, адвокаты Полины Дибровой, которые распространяют эту информацию, являются «глупыми и беспринципными». Работать с Еленой сложно, но Гордон не собирается отказываться от своей клиентки.





«Лена — клиент сложный, потому что она любит. Она поддается на уговоры и провокации, часто подрывает мою работу, затем просит прощения. Но все мы понимаем, что она ранена, ей больно», — пояснила эксперт.